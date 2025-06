L’iscrizione senza speranza e la possibile rinascita col patron della Feralpi e i giocatori-simbolo Il Brescia si aggrappa a capitan Bisoli

L’iscrizione del Brescia al campionato di Lega Pro sembra ormai un’impresa impossibile, tra dubbi e incertezze. Tuttavia, il club si aggrappa alla possibile rinascita, con il patron Feralpi e il cuore dei giocatori simbolo come Capitan Bisoli. Domani sarà il giorno decisivo per il futuro biancazzurro, un’ultima chance per scrivere un nuovo capitolo di speranza e passione.

Domani sarà l'ultimo giorno utile per iscriversi al nuovo campionato di Lega Pro e a Brescia regna l'incertezza assoluta. Dubbi attraverso i quali non è facile districarsi per una situazione che, in estrema sintesi, ha visto il presidente Massimo Cellino presentare a sorpresa la domanda per l'iscrizione del "suo" Brescia. Una richiesta che non presenta alcuna speranza di venire accolta visto che non è stato rispettato il termine previsto per il pagamento degli stipendi. Stando così le cose, la mossa dell'imprenditore sardo aprirà la strada al ripescaggio del Ravenna, invece del Caldiero Terme. Per quel che riguarda quello che in molti definiscono il "nuovo Brescia", continua, incessante e insistente, il tam tam per far partire il progetto di una società affidata a un patron di indubbio rilievo come Giuseppe Pasini.

