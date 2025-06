Liscio Street Parade tre giorni di folklore partiti col botto in piazzale Kennedy

La Liscio Street Parade ha trasformato Tre giorni di folklore in un vero e proprio spettacolo di allegria e tradizione, iniziando col botto in piazzale Kennedy e culminando con un grande abbraccio collettivo in piazza Cavour. Questo evento, cuore pulsante della Notte Rosa, unisce musica, cultura e passione in un’atmosfera unica che coinvolge tutta la città : un’appuntamento imperdibile per chi ama vivere il ritmo autentico del ballo liscio.

È il ballo liscio che ha aperto la Notte Rosa con un'anteprima danzante in piazza Cavour, giovedì 19 giugno, ed è ancora il ballo liscio a chiuderla con la tre giorni di folklore della Liscio Street Parade: la grande balera a cielo aperto che ha visto partire le sue note e i suoi balli ieri, 22.

