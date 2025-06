L'irrefrenabile passione per calzini e pantofole della cagnetta Bramble | perché lo fa? Il video virale

La cagnetta Bramble, con il suo irresistibile amore per calzini e pantofole, ha conquistato TikTok diventando un vero fenomeno virale. La sua espressione furbetta e le collezioni nella tana raccontano una passione inarrestabile, alimentata anche dall’affetto della sua umana. Ma cosa si cela dietro questa irresistibile mania? Scopriamo insieme i motivi di questa simpatica ossessione e come ha conquistato il cuore di milioni di utenti. Continua a leggere.

La simil Cocker Bramble è diventata famosa su TikTok per i video che la sua umana di riferimento carica in cui la si vede collezionare nella sua "tana" tantissimi oggetti trafugati in casa: dalle pantofole ai calzini. Nulla di strano: alcuni cani hanno una motivazione sillegica molto forte e la reazione della sua umana sicuramente fortifica questo comportamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it