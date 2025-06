L’Iraq ribolle dopo l’attacco Usa all’Iran | le milizie sciite pronte a colpire obiettivi americani

L’Iraq si trova al centro di un crescente maltempo geopolitico, scuotendo l’intero Medio Oriente. Dopo l’attacco statunitense ai siti nucleari iraniani, le milizie sciite irachene minacciano di rispondere colpo su colpo contro gli obiettivi americani, mentre droni bomba si abbattono attorno a Erbil. La regione vive giorni di tensione estrema, con un’escalation che potrebbe cambiare il volto della stabilità locale e globale. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

di Gisella Ligios L’attacco di domenica ai siti nucleari iraniani da parte degli Stati Uniti segna un momento di svolta per l’intero Medio Oriente e i Paesi confinanti con la Repubblica Islamica, a partire dall’ Iraq. Solo nelle ultime ore, alcuni droni bomba sono precipitati attorno a Erbil, nel Kurdistan iracheno, a chiudere una serie di incidenti simili negli ultimi giorni. L’Iraq, geograficamente esposto agli scambi incrociati di missili fra Iran e Israele, é finora rimasto spettatore di una guerra che rischia di travolgerlo. Da oltre una settimana i suoi cieli sono corridoio per missili da crociera fuori controllo in sorvolo su aree residenziali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Iraq ribolle dopo l’attacco Usa all’Iran: le milizie sciite pronte a colpire obiettivi americani

