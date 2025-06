L' Iran vola da Putin e progetta la vendetta ma lo zar ha già vinto | ecco perché la Russia ora è una minaccia più grande per l' Europa

L'Iran, deciso a vendicarsi degli attacchi statunitensi, vola in Russia per stringere alleanze strategiche e rafforzare la propria posizione. Con lo zar ormai vincitore, la minaccia alla sicurezza europea si intensifica, trasformando la regione in un fulcro di tensioni che non possiamo ignorare. La partita è iniziata: scopriremo presto quali saranno le mosse decisive di questa nuova alleanza.

La prima mossa ufficiale dell'Iran dopo l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan è stata volare in Russia per un confronto diretto con uno dei due.

Putin, 'l'Iran non sta chiedendo aiuto militare alla Russia' - In un clima di tensione crescente, Putin ha chiaramente affermato che l’Iran non sta cercando aiuto militare dalla Russia, nonostante le recenti pressioni esterne.

Il presidente della Russia: l'Iran non ci ha chiesto aiuto militare. Se la Germania invia i Taurus rovina le relazioni con noi Vai su Facebook

Mosca critica gli attacchi degli Stati Uniti, Teheran guarda a Mosca; Operazione Martello di Mezzanotte in Iran, gli Usa a Teheran: «Non reagite». Crosetto: «Temiamo risposta anche; L'Iran cerca l'aiuto della Russia? Araghchi incontra Putin.

Stati Uniti bombardano l'Iran: Teheran promette risposta, Araqchi vola da Putin - Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco senza precedenti contro tre siti nucleari iraniani, scatenando una crisi internazionale che rischia di trascinare il Medio Oriente in un conflitto aperto. Scrive informazione.it

Guerra Iran-Usa, cosa farà Putin? Dall'esilio di Khamenei a Mosca fino ai benefici economici: a rischio l'allenza con Teheran - Assad in Siria lo scorso anno, la posizione della Russia in Medio Oriente appare sempre più traballante. Secondo msn.com