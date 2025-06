L' Iran sta pensando di bloccare quel passaggio con effetti pesantissimi

L’Iran sta valutando di bloccare lo Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale che collega il Medio Oriente al mondo intero. Con una larghezza di appena 33 chilometri, questa strettoia rappresenta un nodo strategico per il commercio globale e le rotte energetiche. Se la crisi dovesse esplodere, le conseguenze sarebbero pesantissime, minacciando sicurezza e stabilità internazionale. La domanda è: quanto è vicino il punto di rottura?

I n un angolo del Medio Oriente, tra le coste dell’Iran e la penisola dell’Oman, si apre un passaggio marittimo largo appena 33 chilometri: lo Stretto di Hormuz. A prima vista, potrebbe sembrare solo un tratto di mare come tanti. In realtà, è uno dei luoghi più strategici e delicati del pianeta. E oggi, con il drammatico crescendo delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti, quel tratto d’acqua rischia di diventare il centro di una crisi globale. Una crisi che, per quanto sembri lontana, potrebbe bussare alla porta di casa nostra, anche molto presto. Un’altra guerra in Medio Oriente: Israele attacca l’Iran, colpiti 60 siti X Perché lo Stretto Hormuz è così cruciale. 🔗 Leggi su Iodonna.it