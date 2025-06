L’Iran risponde | missili sulla base Usa in Qatar

Tensione ai massimi livelli in Medio Oriente: l’Iran risponde con un attacco missilistico alla base statunitense di Al Udeid in Qatar, la più grande nel settore. Dopo le recenti provocazioni e i bombardamenti americani sui suoi siti nucleari, Teheran sceglie di reagire duramente, segnando un ciclo di escalation che potrebbe ridefinire gli equilibri regionali. La situazione resta incandescente, con il mondo che guarda attentamente alle prossime mosse delle parti coinvolte.

L’Iran ha risposto al bombardamento americano dei suoi siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan lanciando dei missili contro la base statunitense di Al Udeid, in Qatar, la più grande struttura americana in Medio Oriente. L’agenzia Mehr ha dichiarato che il governo di Teheran, dopo aver subito ieri l’attacco dei bombardieri B-2 e oggi un pesantissimo attacco israeliano sulla capitale, ha reagito lanciando almeno sei missili balistici in una reazione attesa e che era stata prevista nella giornata odierna con la chiusura dello spazio aereo da parte del Paese del Golfo. Nome in codice: “Basharat al-Fath”, evocativamente traducibile come “l’annunciatore della vittoria”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’Iran risponde: missili sulla base Usa in Qatar

