Occhio per occhio, dente per dente. Può essere riassunto così l’attacco dell’Iran alla base aerea di Al Udeid in Qatar, dal momento che Teheran ha fatto sapere di aver lanciato tanti missili quanto il numero di bombe sganciate dagli Usa sulle infrastrutture nucleari iraniane. È ufficialmente cominciata la controffensiva dell’Iran contro l’America e prende il nome di Glad tidings of victory. In italiano, Annuncio di vittoria. Diversi missili balistici hanno colpito le basi americane in Qatar, e pare anche in Siria e Iraq. (X FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - L’Iran risponde con la legge del taglione, pioggia di missili sulla base Usa in Qatar: Donald Trump nella Situation room

