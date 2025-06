L' Iran risponde all' attacco Usa | Lanciati missili contro le basi in Qatar e in Iraq Trump è nella situation room

Tensione alle stelle nel cuore del Medio Oriente: l'Iran risponde agli attacchi statunitensi con missile contro basi in Qatar e Iraq, mentre Trump si riunisce nella Situation Room con 232 militari. Aerei invisibili, bombe potenti e siti nucleari colpiti segnano uno scenario di escalation che potrebbe influenzare il prezzo del petrolio e scuotere l'economia globale. Una crisi che mette in discussione la stabilitĂ internazionale e le future strategie di pace.

Iran sotto attacco, Khamenei risponde a Trump: «Non ci arrenderemo mai». Raid israeliani su siti nucleari e università di Teheran - In un momento di grande tensione internazionale, l’Iran si prepara a rispondere con fermezza alle recenti provocazioni, tra raid israeliani e minacce statunitensi.

