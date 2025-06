L' Iran risponde agli Usa | missili contro la base in Qatar Trump | Grazie per averci avvisati Khamenei | Non ci sottometteremo | La diretta

L’Iran non si ferma e risponde con forza all’ultimatum degli USA: missili contro basi in Qatar, attacchi a Israele e scontri con simboli del regime a Teheran. La tensione si alza vertiginosamente, mentre Trump ordina raid su siti nucleari. La partita è ormai aperta, e il mondo osserva in attesa di sviluppi cruciali: la pace o un conflitto globale sono in bilico.

Iran attacca Israele con missili ipersonici russi, Khamenei risponde a minacce Trump e Netanyahu: “Battaglia ha inizio, trionferemo su regime sionista” - tensioni si intensificano, la regione si trova sull’orlo di un nuovo conflitto globale. La risposta di Khamenei alle minacce di Trump e Netanyahu accende ulteriormente gli animi, portando il mondo a un bivio cruciale: cosa ci attende nel futuro di questa escalation? La battaglia per il controllo e la supremazia si fa sempre più serrata, e l’esito potrebbe cambiare le sorti dell’intera area mediorientale.

