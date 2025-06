L’Iran passa al contrattacco | missili sulle basi Usa in Qatar e Iraq

L’Iran ha risposto con forza all’attacco statunitense, lanciando missili contro le basi americane in Qatar e Iraq. Mentre Donald Trump, insieme al generale Caine e al capo del Pentagono Hegseth, monitorano la situazione dalla situation room, le tensioni crescono. L’attacco, previsto alle 19, si è verificato proprio in quel momento, gettando l’intera regione in uno stato di allerta. La crise è ormai in evoluzione, e il mondo osserva attentamente ciò che accadrà.

Donald Trump, il capo di stato maggiore congiunto Dan Caine e il capo del Pentagono, Pete Hegseth sono nella situation room. Mentre l’Iran passa al contrattacco. Teheran, dopo l’attacco statunitense del weekend, ha lanciato diversi missili verso le basi americane nel Medio Oriente. Innanzitutto, in Qatar: l’attacco era previsto alle 19, quando Trump doveva riunire il consiglio di sicurezza nello Studio Ovale. E proprio verso quell’ora è arrivato. L’Iran ha lanciato sei missili anche contro la base statunitense di Ai Assad, in Iraq. Secondo quanto spiega Reuters, la difesa aerea delle truppe Usa è stata attivata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Iran passa al contrattacco: missili sulle basi Usa in Qatar e Iraq

