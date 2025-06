L' Iran muove i dark vassels | allarme per la flotta fantasma nello Stretto di Hormuz

L’Iran ha mobilitato navi misteriose nello Stretto di Hormuz, alimentando i timori di un possibile blocco petrolifero e di una crisi internazionale. Tra cargo e vascelli civetta, le acque si fanno più tese che mai. Cina e Russia chiedono calma, mentre la tensione tra Iran e Stati Uniti si fa palpabile. In questo scenario fragile, il rischio di escalation rimane elevato: cosa riserverà il futuro per questa regione strategica?

Teheran schiera navi non identificate nello Stretto: tra cargo e vascelli civetta, cresce il timore di un blocco petrolifero. Cina e Russia chiedono lo stop ai raid Usa, la tensione esplode. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Iran muove i "dark vassels": allarme per la flotta fantasma nello Stretto di Hormuz

