L’Iran minaccia di bloccare lo Stretto di Hormuz

L’escalation tra Iran e Stati Uniti si fa sempre più intensa, con minacce che rischiano di destabilizzare la regione e il mercato globale del petrolio. L’Iran avverte di voler bloccare lo Stretto di Hormuz, una mossa che potrebbe avere conseguenze devastanti per l’economia mondiale. In un clima di tensione crescente, la situazione rimane incerta, lasciando il mondo con il fiato sospeso: come evolverà questa crisi senza precedenti?

Prosegue l’escalation in Medio Oriente. L’inviato iraniano all’ONU ha affermato che gli USA hanno “distrutto la diplomazia” attaccando i siti nucleari iraniani. Il presidente americano Donald Trump si è detto aperto a un cambio di regime in Iran. Nel frattempo, l’Iran minaccia di bloccare lo Stretto di Hormuz. L’Iran minaccia di bloccare lo Stretto di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - L’Iran minaccia di bloccare lo Stretto di Hormuz

In questa notizia si parla di: iran - minaccia - bloccare - stretto

Iran, la minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz: petrolio oltre i 200 dollari. Tutti gli scenari - Finora, assicura il mercato, non si sono verificati blocchi ufficiali, ma l’ombra di una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz resta un incubo che fa salire i prezzi del petrolio oltre i 200 dollari.

È il corridoio marittimo più importante del mondo: da lì passa un enorme quantità di petrolio e GNL. Ora l'Iran minaccia di bloccare qualsiasi traffico nello Stretto Di Ettore Bellavia #19giugno Vai su X

La chiusura dello Stretto di Hormuz sarebbe una mossa «suicida» per l'Iran. Ne è convinto il vicepresidente statunitense JD Vance, che si è espresso così ai microfoni di Nbc News, dopo i raid Usa contro siti nucleari nella Repubblica Islamica. Il Majlis, il Parla Vai su Facebook

Stretto di Hormuz, perché è importante e cosa succede se Iran lo chiude; Collo di bottiglia | Cosa succede se l’Iran blocca lo stretto di Hormuz; L'Iran minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz: cosa rischia l'Italia. In quel corridoio il 25 per cento di gas e petrolio mondiale.

Iran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz, gli USA chiedono l’intervento della Cina - Per il vicepresidente USA JD Vance, la chiusura dello Stretto di Hormuz sarebbe una mossa "suicida" per Teheran. Lo riporta notizie.it

Hormuz, la minaccia iraniana che può colpire solo Teheran - Per ora gli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi sono per lo più riconducibili agli aumenti dei costi assicurativi imposti a chi transita nell'area del Golfo Persico. Scrive ilmattino.it