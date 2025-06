L’Iran lancia sei missili contro le basi Usa in Qatar Putin e il sostegno al ministro iraniano | Aggressione ingiustificata siamo con voi

In un clima di crescente tensione, l'Iran ha sferrato sei missili contro una base USA in Qatar, segnando un'escalation nel Medio Oriente. Mentre le esplosioni scuotono Doha e lo spazio aereo viene chiuso, il mondo osserva con apprensione. Putin e il sostegno al ministro iraniano si inseriscono in un quadro di instabilità internazionale che rischia di compromettere la fragile pace regionale. La situazione si fa sempre più critica, e il futuro appare incerto.

L’Iran ha lanciato missili contro la base statunitense in Qatar. Lo riferisce Axios citando fonti israeliane. Pochi minuti prima del raid, ipotizzato verso le 19, è stato chiuso lo spazio aereo sopra tutto il paese. Forti esplosioni sentite a Doha. C’è grande tensione per la situazione in Medio Oriente. Dopo l’attacco contro gli impianti nucleari dell’altra notte, gli Usa si attendono una rappresaglia iraniana contro qualche loro bersaglio entro due giorni. Lo riferiscono due alti funzionari di Washington, citati in forma anonima dal sito della Reuters. Prevediamo che possa accadere «in un giorno o due», afferma in particolare una delle fonti interpellate. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: iran - missili - lancia - basi

L’Iran lancia missili contro le basi Usa in Qatar: il video della contraerea in azione - L'Iran risponde con forza all'attacco americano, scatenando un'escalation di tensione nella regione. Dopo il bombardamento a sorpresa sui siti nucleari degli Stati Uniti, Teheran ha lanciato almeno dieci missili contro le basi americane in Qatar e Iraq, con nove colpi diretti alla postazione vicino a Doha.

Dopo il bombardamento statunitense dei siti nucleari dell'Iran, Teheran ha lanciato due ondate di missili contro Tel Aviv Vai su Facebook

L'Iran conferma: 'Attaccata la base Usa in Qatar'. Allerta anche in Iraq e in Siria LA DIRETTA; L’Iran lancia sei missili sulla base USA in Qatar; L’Iran lancia sei missili balistici contro le basi militari americane in Qatar.

L'Iran lancia 6 missili contro le basi Usa in Qatar e Iraq. Putin: "Aggressione contro Teh... - "Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrano le immagini satellitari. Da msn.com

Axios, l'Iran lancia sei missili verso le basi Usa in Qatar LA DIRETTA - L'attacco dell'Iran contro la base militare Usa in Qatar sarebbe previsto alle 13 ora locale, le 19 in Italia, cioè proprio quando Donald Trump riunisce il consiglio di sicurezza nello Studio Ovale. ansa.it scrive