L’Iran lancia missili contro le basi Usa in Qatar | il video della contraerea in azione

L'Iran risponde con forza all'attacco americano, scatenando un'escalation di tensione nella regione. Dopo il bombardamento a sorpresa sui siti nucleari degli Stati Uniti, Teheran ha lanciato almeno dieci missili contro le basi americane in Qatar e Iraq, con nove colpi diretti alla postazione vicino a Doha. Il video della contraerea in azione, diffuso sui social, mostra l'intenso tentativo di difesa e mette in evidenza la crescente instabilità nel Medio Oriente.

La risposta dell’ Iran è arrivata. A quasi due giorni di distanza dal bombardamento a sorpresa degli Stati Uniti sui siti nucleari, Teheran ha lanciato un attacco missilistico contro le basi militari americane in Qatar e Iraq. Almeno dieci missili sono stati indirizzati verso le postazioni Usa, nove dei quali verso la base vicina a Doha. In questo video, rilanciato sui social dai canali di Osint, si vede la contraerea in azione nel tentativo di fermare la pioggia di fuoco in arrivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Iran lancia missili contro le basi Usa in Qatar: il video della contraerea in azione

In questa notizia si parla di: iran - missili - basi - qatar

Partita la risposta dell'Iran: esplosioni in Qatar, sei missili verso le basi Usa. Attaccata anche base avamposto in Iraq | La diretta - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l’Iran risponde con un’escalation militare senza precedenti, attaccando basi statunitensi e simboli del regime a Teheran.

Axios: Iran ha lanciato 6 missili contro la base Usa in Qatar. @ultimoranet Vai su X

MEDIO ORIENTE | È allerta massima nelle basi americane in Italia dopo l'attacco statunitense in Iran della notte scorsa. Da Aviano a Sigonella, sono stati rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire la sicurezza dei militari. #ANSA Vai su Facebook

Axios, l'Iran lancia sei missili verso le basi Usa in Qatar LA DIRETTA; Guerra Usa-Iran, attacco di Teheran alla base americana in Qatar: lanciati sei missili. Forti esplosioni a Doh; L’Iran lancia sei missili balistici contro le basi militari americane in Qatar.

L'Iran lancia 6 missili contro le basi Usa in Qatar e Iraq. Putin: "Aggressione contro Teh... - "Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrano le immagini satellitari. Scrive msn.com

L'Iran prova a reagire: missili contro le basi Usa in Qatar, Siria e Iraq - La ritorsione dopo gli attacchi americani sui siti nucleari e dopo una giornata in cui Israele ha scarica 100 bombe su Teheran, colpendo i simboli del regime ... Segnala huffingtonpost.it