L’Iran lancia diversi missili contro le basi Usa in Qatar e Iraq Putin e il sostegno al ministro iraniano | Aggressione ingiustificata siamo con voi

L'Iran ha attuato una serie di raid missilistici contro basi statunitensi in Qatar e Iraq, scatenando una tensione internazionale senza precedenti. Mentre Putin esprime il suo sostegno al ministro iraniano, l'attenzione si concentra sulla gravità di questa escalation e sulle conseguenze geopolitiche che potrebbe comportare. In un mondo già complesso, siamo con voi nel seguire ogni sviluppo di questo conflitto in evoluzione, che potrebbe cambiare gli equilibri globali.

L’Iran ha iniziato l’operazione di rappresaglia contro la base americana di Al Udeid alle porte di Doha, in Qatar. Lo conferma la tv di Stato iraniana citata dalla Tass. Pochi minuti prima del raid, ipotizzato per le 19, è stato chiuso lo spazio aereo sopra tutto il paese. Teheran ha lanciato un missile anche verso una base americana in Iraq, secondo Axios che cita un funzionario israeliano. Forti esplosioni sentite a Doha. Nei giorni scorsi, come risulta da varie immagini satellitari, decine di aerei da guerra americani erano spariti dalla base aerea di Al Udeid, alle porte di Doha, in Qatar, il quartier generale avanzato del Comando Centrale dell’esercito statunitense. 🔗 Leggi su Open.online

