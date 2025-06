L’Iran era al punto di non ritorno Parla l' ex capo dell’intelligence militare d' Israele

L’ex capo dell’intelligence militare israeliana rivela un momento cruciale della storia: il 1981, quando l’Iran sembrava ormai al punto di non ritorno. Ricordando la distruzione del reattore nucleare iracheno di Osirak, egli ci invita a riflettere sulle decisioni che hanno plasmato il medio Oriente. Un racconto avvincente che svela retroscena e rischi di un’epoca decisiva, lasciandoci con domande ancora aperte sul futuro della regione.

“Quarantaquattro anni fa, a giugno, ero seduto nella cabina di pilotaggio della missione dell'aeronautica militare israeliana che distrusse il reattore nucleare iracheno di Osirak. Con un’operazion. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “L’Iran era al punto di non ritorno”. Parla l'ex capo dell’intelligence militare d'Israele

Cosa sta succedendo tra Israele e Iran e cosa possiamo aspettarci ora: il punto con l’analista militare - Da quella notte tra il 12 e il 13 giugno, il conflitto tra Israele e Iran ha raggiunto un nuovo, inquietante livello di escalation, con attacchi missilistici diretti e vittime civili.

ISRAELE-IRAN | Ecco perché Israele ha deciso di attaccare ora: "Programma nucleare vicino a punto di non ritorno" https://gazzettadelsud.it/?p=2055090 Vai su Facebook

1) la situazione di oggi è figlia dell’errore di Trump di far saltare nel 2018 l’accordo JCPOA fatto da Obama che aveva azzerato il programma nucleare militare iraniano. 2) L’Iran non può avere la bomba atomica perché è uno stato canaglia che fomenta il terror Vai su X

Crosetto, Iran con arma nucleare punto di non ritorno - "Pur non essendo coinvolta nell'azione militare, l'Italia condivide la necessità di impedire all'Iran di acquisire un'arma nucleare. Lo riporta msn.com

La pioggia di bombe statunitensi non piega l’Iran. Khamenei promette vendetta e assicura: “Il programma nucleare continuerà” - Khamenei promette vendetta e assicura: "Il programma nucleare continuerà" ... Segnala lanotiziagiornale.it