L’Iran e il legame con la Cina | la vera partita di Trump è contenere Pechino

Si fa sempre più intricata la tela geopolitica che lega Iran e Cina, due attori chiave nel complesso scacchiere internazionale. Mentre il mondo assiste a guerre e tensioni regionali, la vera partita di Trump sulla scena globale riguarda la capacità di contenere Pechino, un obiettivo strategico che sta ridefinendo alleanze e strategie di potere. La domanda è: fino a che punto i grandi player sono disposti a spingersi per dominare questa nuova era?

Roma, 23 giugno 2025 – Un conflitto dove ormai di regionale c’è solo dove cadono le bombe. Oggi, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, sarà a Mosca per cercare di raccogliere i favori e l’aiuto del presidente russo, Vladimir Putin. Ma il Cremlino può essere di ausilio solo fino a un certo punto. La guerra in Ucraina sta mettendo a dura prova l’assetto militare ed economico del Paese. Motivo per cui il conflitto fra Iran e Israele, con il conseguente prezzo del petrolio, rischia di venire considerato come un’opportunità dallo ‘zar’. epa12190554 Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi gestures as he speaks during a press conference in Istanbul, Turkey, 22 June 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Iran e il legame con la Cina: la vera partita di Trump è contenere Pechino

