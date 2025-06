L’Iran attacca basi americane in Medio Oriente Ma l’escalation è controllata

L’Iran ha risposto con forza agli attacchi americani, lanciando missili su basi chiave in Medio Oriente. Tuttavia, l’Escalation 232 si è rivelata di portata controllata, evitando una spirale di conflitto aperto. Nella serata di lunedì, l’attacco iraniano ha colpito obiettivi strategici, dimostrando ancora una volta la complessità e la fragilità di questa delicata regione. La pace rimane il nostro obiettivo, ma la tensione continua a salire.

Nella serata di lunedì (ora locale), l’Iran ha lanciato una serie di missili contro obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente, in risposta al raid americano contro tre siti nucleari iraniani avvenuto nel fine settimana. L’attacco iraniano è stato diretto principalmente verso la base di Al Udeid, la più grande installazione militare americana nella regione e hub del CentCom. La base era stata svuotata prima dell’attacco e quasi tutti i missili lanciati sono stati intercettati. Non ci sono stati danni e vittime. In un messaggio pubblicato sul suo social network, Truth, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato con tono trionfante la risposta iraniana a quella che ha definito “la nostra obliterazione delle loro strutture nucleari”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Iran attacca basi americane in Medio Oriente. Ma l’escalation è controllata

In questa notizia si parla di: iran - medio - oriente - attacca

Israele attacca l'Iran e in Medio Oriente si profila il rischio di una «guerra totale» - In un clima di tensione crescente, Israele ha lanciato l'offensiva «Leone Nascente», un'azione strategica destinata a mettere sotto pressione il regime degli ayatollah e a prevenire una guerra totale in Medio Oriente.

L'Iran risponde ai raid Usa. Teheran attacca con missili balistici le basi americane in Qatar e Iraq. Allarme anche in altri siti in tutto il Medio Oriente, tra cui Siria, Iraq, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman. #iran #usa #qat Vai su Facebook

L'Iran risponde ai raid Usa. Teheran attacca con missili balistici le basi americane in Qatar e Iraq. Allarme anche in altri siti in tutto il Medio Oriente, tra cui Siria, Iraq, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman. #iran #usa #qat Vai su X

Guerra Israele, Iran attacca basi Usa in Qatar, Siria e Iraq. DIRETTA; Gli Usa hanno attaccato l’Iran: «Completamente distrutti» tre siti nucleari. Missili su Tel Aviv e Haifa; Medio Oriente, dove si trovano le basi Usa e cosa rischiano dopo l’attacco all’Iran.

Media, Trump non risponderà all'attacco dell'Iran - Donald Trump non prevede rispondere con un altro intervento militare contro l'Iran dopo il suo attacco "fallito" contro una base americana in Qatar. Segnala ansa.it

Attacco Iran a basi Usa, il generale Chiapperini: «Con Houthi nel Mar Rosso ed Hezbollah in Libano, rischio escalation in Medio Oriente» - Intanto si guarda alle decisioni iraniane in merito al possibile ... Si legge su msn.com