L' Iran all' Onu | gli Usa hanno scatenato guerra con pretesto assurdo

In un clima di crescente tensione internazionale, l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite accusa gli Stati Uniti di aver scatenato una guerra ingiustificata e pretestuosa contro il suo Paese, colpevole di difendersi dai sospetti di armi nucleari. Questo scontro aperto si inserisce in un contesto di alleanze e tensioni che rischiano di compromettere la stabilità globale. Ma cosa può realmente cambiare in questa intricata partita diplomatica?

Roma, 23 giu. (askanews) - L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite ha criticato gli Stati Uniti per i loro attacchi ai siti nucleari iraniani. "Gli Stati Uniti, membro permanente di questo Consiglio. sono ricorsi ancora una volta alla forza illegale, hanno scatenato una guerra contro il mio Paese, con un pretesto inventato e assurdo: impedire all'Iran di acquisire armi nucleari", ha dichiarato Amir Saeid Iravani davanti al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Intanto, mentre il mondo attende la rappresaglia promessa dall'Iran per gli attacchi americani, la guida suprema della repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, ha definito la campagna di bombardamenti lanciata da Israele il 13 giugno scorso "un grave errore" e "un grave crimine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Iran all'Onu: gli Usa hanno scatenato guerra con pretesto assurdo

