L’ipotesi di reato è corruzione Nei guai il coordinatore di FI

Un'ombra si staglia sulla politica locale: Antonello Galiani, coordinatore di Forza Italia a Pavia, è sotto indagine per sospetta corruzione legata ad appalti pubblici. Le recenti perquisizioni nei Comuni di Magherno, Vistarino e Gerenzago sollevano dubbi sulla trasparenza nella gestione dei fondi pubblici. L’indagine, ancora in fase preliminare, potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico e amministrativo della zona. La vicenda si sviluppa, e il futuro di Galiani rimane incerto.

Antonello Galiani, 48 anni, coordinatore provinciale di Forza Italia, è indagato dalla Procura di Pavia con l’ipotesi di reato di corruzione. L’indagine è legata ad alcune perquisizioni effettuate nei giorni scorsi in tre Comuni del Pavese – Magherno, Vistarino e Gerenzago – e riguardanti alcuni appalti. L’ipotesi di investigatori e inquirenti è che siano stati assegnati lavori con fondi pubblici in maniera illecita. Galiani risulta indagato per il ruolo di amministratore unico della società Mia Engineering di Vigevano. Tramite il proprio legale ha negato di aver ricevuto sinora avvisi di garanzia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ipotesi di reato è corruzione. Nei guai il coordinatore di FI

In questa notizia si parla di: ipotesi - reato - corruzione - coordinatore

Arrestato il sindaco di Sorrento: accusato di corruzione in flagranza di reato - Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, 48 anni, è stato arrestato in flagranza di reato per corruzione, durante un'operazione della Guardia di Finanza.

Pavia, “indagato per corruzione il coordinatore provinciale di Forza Italia”; Indagato il coordinatore provinciale di Forza Italia, è accusato di corruzione; Indagato per corruzione coordinatore di Forza Italia a Pavia.

L’ipotesi di reato è corruzione. Nei guai il coordinatore di FI - Antonello Galiani, 48 anni, coordinatore provinciale di Forza Italia, è indagato dalla Procura di Pavia con l’ipotesi di reato ... Lo riporta msn.com

Indagato per corruzione coordinatore di Forza Italia a Pavia - Antonello Galiani, 48 anni, coordinatore provinciale di Forza Italia, è indagato dalla Procura di Pavia con l'ipotesi di reato di corruzione. Riporta msn.com