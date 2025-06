Lions avanti con Piperno

I Lions avanti con Piperno. Cominciano i primi movimenti in Divisione Regionale 1 di basket, con novità da Montemurlo e Vaiano. Dopo una stagione altalenante e l’eliminazione ai playoff per mano di Lucca, i biancorossi scelgono la continuità affidandosi ancora a coach Matteo Piperno, che guiderà la squadra per il sesto anno consecutivo. Non solo, perché continuerà a plasmare il futuro dei Lions con entusiasmo e determinazione, puntando a risultati sempre più ambiziosi.

