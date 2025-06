L’intervento di Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue | poi il dibattito e il voto La diretta

Alle 15, la scena politica si accende alla Camera dei deputati con l’atteso intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in vista del cruciale Consiglio europeo. Dopo il suo discorso, prende il via un vivace dibattito tra i gruppi parlamentari, seguito dalla replica di Meloni e, infine, dalla dichiarazione di voto e dal voto sul documento programmatico del governo. Rimanete sintonizzati: la diretta è tutta da seguire!

