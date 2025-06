L’Inter giovane di Chivu | persi 2 anni età media dal Psg all’Urawa

L’Inter, sotto la guida di Cristian Chivu, sta affrontando una vera e propria rivoluzione in chiave giovanile, con perdite di esperienza ma anche con una scommessa sul futuro. Tra infortuni e scelte strategiche, la squadra si reinventa puntando sui talenti emergenti per rinvigorire il proprio spirito competitivo. La dieta nella carta d’identità non è uno scherzo, ma una statistica che...

Da Monaco di Baviera a Seattle, meno di un mese, l’Inter ha perso due anni e mezzo di vita. Un processo di ringiovanimento in parte obbligato, causa infortuni e scarsa condizione fisica dei big della squadra, e molto orientato dalle scelte della dirigenza e di Cristian Chivu, l’uomo scelto da Marotta dopo l’addio di Simone Inzaghi per traghettare l’Inter nel futuro. La dieta nella carta d’identità non è uno scherzo, ma una statistica che fotografa bene presente e futuro dei nerazzurri. nella sciagurata notte di Monaco di Baviera, quella del pokerissimo incassato dal Psg nella finale della Champions League, l’Inter aveva nei suoi titolari un’età media di 30,7 anni: la più alta di sempre per una squadra nell’atto conclusivo della più importante competizione calcistica europea. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’Inter giovane di Chivu: persi 2 anni (età media) dal Psg all’Urawa

Cristian Chivu, chi è il nuovo allenatore dell'Inter che firma per due anni - squadra nerazzurra si rinnova con una figura di grande esperienza e passione. Cristian Chivu, icona del Triplete e ora nuovo allenatore dell’Inter, firma un contratto biennale, portando entusiasmo e una nuova visione al team.

