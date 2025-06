L’intelligenza artificiale e il risvolto oscuro su pedofilia e pedopornografia

L’intelligenza artificiale, spesso celebrata per le sue innovazioni, cela anche un lato oscuro che preoccupa le autorità e le associazioni come Meter. La diffusione di contenuti illegali e l’uso improprio di queste tecnologie rappresentano una minaccia crescente nella lotta contro la pedofilia e la pedopornografia. È fondamentale agire con urgenza, sensibilizzando e adottando misure efficaci per proteggere i più vulnerabili e contrastare questa piaga.

L’intelligenza artificiale ha un risvolto oscuro per quanto riguarda pedofilia e pedopornografia, denuncia l’Associazione Meter. Servizio di Pierluigi Vito. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - L’intelligenza artificiale e il risvolto oscuro su pedofilia e pedopornografia

Il Lato Oscuro dell'Intelligenza Artificiale: Quando la Macchina Supera l'Uomo - la diffusione incontrollata dell'intelligenza artificiale solleva interrogativi etici e di sicurezza senza precedenti.

