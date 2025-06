L’innovazione è il sale del progresso il Ministro Zangrillo | La PA è il più grande datore di lavoro in Italia ora svolta con l’intelligenza artificiale

L’innovazione rappresenta il vero motore del progresso, e la Pubblica Amministrazione italiana si prepara a una rivoluzione digitale senza precedenti. Con oltre 3 milioni di dipendenti, questa macchina organizzativa deve abbracciare l’intelligenza artificiale per migliorare servizi e efficienza. Il Ministro Zangrillo sottolinea come questa svolta sia fondamentale per guidare la più grande organizzazione lavorativa del Paese verso un futuro più smart e connesso.

Oltre 3 milioni di dipendenti, un'organizzazione "pervasiva" che deve arrivare "dappertutto" e la consapevolezza di guidare la più grande macchina lavorativa del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'innovazione è il sale del progresso, il Ministro Zangrillo: La PA è il più grande datore di lavoro in Italia, ora svolta con l'intelligenza artificiale.

