L' iniziativa | parrucchieri ed estetiste come sentinelle contro la violenza sulle donne

In un momento in cui la solidarietà si fa strada tra le professioni, i parrucchieri e le estetiste si trasformano in sentinelle ascoltando e aiutando chi ha bisogno. Il progetto "Sentinelle nelle professioni contro la violenza di genere" nasce con l’obiettivo di creare una rete di sorveglianza informale, capace di intercettare segnali di disagio e offrire supporto. È un passo importante verso una società più attenta e solidale, perché ogni professionista può fare la differenza.

"Presidi-sentinella" contro la violenza di genere per costituire una rete informale di sorveglianza e di aiuto", il leit motiv del progetto "Sentinelle nelle professioni contro la violenza di genere", presentato stamattina nella sede di Confartigianato Palermo. Firmato il protocollo d'intesa tra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'iniziativa: parrucchieri ed estetiste come sentinelle contro la violenza sulle donne

Parrucchieri ed estetiste come sentinelle contro la violenza sulle donne - In un'epoca in cui il cambiamento parte anche dai luoghi più inaspettati, parrucchieri ed estetiste delle Marche si trasformano in veri e propri sentinelle contro la violenza sulle donne.

