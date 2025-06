L’INGV alla mostra Esporre Innovazione | la ricerca italiana al servizio del Made in Italy tecnologico

Dal 26 giugno al 14 luglio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy apre le sue porte alla mostra "Esporre innovazione", un evento che mette in luce l’eccellenza della ricerca italiana al servizio del Made in Italy tecnologico. Organizzata dall’AEFI, questa esposizione rappresenta un’occasione unica per scoprire come l’innovazione e la tradizione si uniscano per rafforzare il prestigio del nostro export. La partecipazione dell’INGV testimonia l’impegno del nostro Paese nell’avanguardia scientifica e tecnologica.

(Adnkronos) – Dal 26 giugno al 14 luglio, la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ospiterà la seconda sessione della mostra "Esporre innovazione: le fiere hub del Made in Italy". Questa iniziativa, organizzata dall'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI) nell'ambito della sua collaborazione con il MIMIT, mira a valorizzare le

