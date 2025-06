Linea Roma-Napoli via Formia | scattano modifiche alla circolazione ecco i dettagli

Attenzione viaggiatori: sulla linea Roma-Napoli via Formia sono previste importanti modifiche alla circolazione ferroviaria dal 24 giugno al 6 luglio, per lavori di manutenzione e aggiornamento degli apparati tecnologici. La vostra mobilità potrebbe risentirne, ma Rete Ferroviaria Italiana si impegna a garantire soluzioni alternative e informazioni tempestive. Restate aggiornati per affrontare al meglio questa fase di interventi, perché la vostra esperienza di viaggio è la nostra priorità .

A causa dei lavori agli apparati tecnologici e di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) dal 24 giugno al 6 luglio la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale e Intercity potrà subire modifiche. Dalla sera del 24 giugno fino a tutto il 26.

