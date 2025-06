Linea 1 chiude tratta Piscinola-Colli Aminei per tre mesi | forti disagi

A Napoli, i residenti e i pendolari devono prepararsi a un'estate di disagi: la tratta Piscinola – Colli Aminei della Linea 1 della metropolitana sarà sospesa fino al 15 settembre per importanti lavori di rinnovo infrastrutturale. Una decisione che, sebbene temporanea, impatterà sulla mobilità quotidiana, richiedendo soluzioni alternative e pazienza. Scopriamo insieme come affrontare questa fase di rinnovamento e mitigare gli effetti del disagio.

Sospeso da oggi fino al prossimo 15 settembre il servizio metropolitano nella tratta Piscinola – Colli Aminei per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria.

Dal 23 giugno al 15 settembre, la metro Piscinola-Colli Aminei di Napoli sarà sospesa per lavori di rinnovo.

