L’incidente stradale e l’emergenza Ragazzino-eroe salva l’amico

Un episodio che dimostra come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza. Durante un incidente stradale, il giovane colognese Marasigan Mark Xian, 14 anni, ha agito con sangue freddo, chiamando i soccorsi e salvando l’amico coinvolto. La sua reazione immediata gli è valsa un meritato riconoscimento dall’Amministrazione, sottolineando l’importanza di essere cittadini responsabili fin dalla giovane età. Un esempio che ispira tutti noi a fare la differenza nel momento del bisogno.

Un compagno di scuola è rimasto coinvolto in un incidente stradale e lui, con prontezza e lucidità, ha chiamato i soccorsi. Un giovane alunno colognese è stato premiato dall’Amministrazione "per il suo grande senso civico". Si tratta di Marasigan Mark Xian, 14enne dell’istituto Dante Alighieri. Dopo aver partecipato a un incontro informativo sulla Catena del Soccorso, organizzato dall’Avis locale, il ragazzo si è trovato ad affrontare una situazione di emergenza reale: quando il suo amico è rimasto vittima di un sinistro, ha contattato il 112, collaborando con prontezza ed efficacia con il personale per attivare la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’incidente stradale e l’emergenza. Ragazzino-eroe salva l’amico

