L’imam di Corticella su TikTok si scaglia anche contro le donne | Da noi non esiste femminismo

Nell’epoca dei social, le voci autorevoli assumono un potere incredibile: Omar Mamdouh, imam di Bologna, utilizza TikTok per comunicare e condividere la sua visione dell’Islam. Ma questa modalità solleva anche domande delicate: come vengono interpretati i valori e le opinioni trasmesse? La sua recente presa di posizione contro il femminismo e altre fedi evidenzia come il web possa diventare un campo di battaglia culturale senza confini né limiti.

Bologna, 23 giugno 2025 – “L’Islam non ha confini”. Sia di contenuti che di mezzi. Lo testimonia Omar Mamdouh, che guida la moschea Iqraa di Bologna, zona Corticella. L’imam usa TikTok, parla attraverso il canale “ Il vero Islam ”, attacca e giudica. Una dottrina su femminismo, sulla festa del Natale, sulle altre religioni. L’ultimo video, pubblicato una settimana fa, mette nel mirino “codardi, fifoni, pagliacci”, nel mirino quanti registrano video di nascosto. Subentrato all’imam Zulfiqar Khan, espulso per motivi di sicurezza nazionale nell’ottobre 2024, sta pian piano conquistando TikTok. Circa 180mila mi piace, 20mila seguaci, con l’imperativo “Non c’è Dio oltre Allah”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’imam di Corticella su TikTok si scaglia anche contro le donne: “Da noi non esiste femminismo”

In questa notizia si parla di: imam - corticella - tiktok - femminismo

L'Imam “maranza” e la fatwa su TikTok: “L'Islam arriverà nelle vostre case” - L'islam sta conquistando nuovi spazi anche attraverso i social, come dimostra Omar Mamdouh, star di TikTok e ora guida della moschea IQRAA di Bologna.

Islam, ci mancava l'Imam di TikTok. La fatwa corre sui social - Arriverà la religione in tutte le case, l’islam arriverà dove arrivano il ... Si legge su iltempo.it

Sherin Khankan, la prima donna Imam della Scandinavia: «Il mio femminismo islamico» - Di madre finlandese e padre siriano, un anno fa ha inaugurato la “Maryam Mosque”: una moschea femminile a Copenhagen dove –assieme ad altre cinque Imam donne- Lo riporta iodonna.it