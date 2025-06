Lillo Petrolo inaugura il Saturnia Film Festival 2025

Tutti i titoli in concorso a Saturnia, tra gli ospiti annunciati i registi Francesco Costabile, Christian Filippi e Stefano Lorenzi. Il mattatore Lillo Petrolo inaugurerà l'ottava edizione del Saturnia Film Festival, in programma dal 30 luglio al 3 agosto 2025. Il comico attivo al cinema, a teatro e in televisione sarà il cuore della serata di apertura della manifestazione maremmana diretta dal regista Alessandro Grande. Tanti gli ospiti che interverranno nel corso della manifestazione, animando il concorso lungometraggi con le loro opere. A presentare i film selezionati interverranno Francesco Costabile, regista di Familia, storia di violenza domestica interpretata da Barbara Ronchi, Francesco Gheghi e Francesco Di Leva, Christian Filippi con la sua opera prima Il mio compleanno, racconto di una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lillo Petrolo inaugura il Saturnia Film Festival 2025

