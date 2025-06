lilli siot tal senza guerra massiccia quotazioni scenderanno

Secondo Alessio Lilli, esperto e leader della SIOT-TAL, le quotazioni del petrolio potrebbero continuare a scendere, a meno che non si inneschi una guerra massiccia tra Israele e Iran, che potrebbe acuire le tensioni già esistenti. Con un'analisi attenta delle dinamiche geopolitiche e dei rischi di escalation, Lilli invita a monitorare attentamente i segnali di stabilizzazione o crisi. In un contesto così volatile, la domanda rimane: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata partita?

"A meno di scenari bellici ancora più drammatici di quelli già tragici di questi ultimi due anni, ovvero una guerra massiccia tra Israele e Iran, è presumibile che le quotazioni riprendano il trend di discesa che avevano avviato due anni fa". E' il parere di Alessio Lilli, da dieci anni ai vertici della SIOT-TAL, la società che trasporta attraverso i 753 chilometri dell' Oleodotto Transalpino, il greggio dal Porto di Trieste alle raffinerie di Austria e Germania (Baviera e Baden-Württemberg). Secondo Lilli, che lascerà le cariche di presidente e a.d. di Siot e di general manager di Tal il 30 giugno prossimo, "non c'è dubbio che la crisi attuale ha ed avrà effetti sui prezzi dei prodotti petroliferi e, in generale, dell'energia e dei 'stock' per la petrolchimica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net