Liliana Resinovih Sterpin | L’hanno cercato tutti tranne uno Visintin | Chiedo rispetto per lei

Il caso di Liliana Resinovich continua a scuotere l’opinione pubblica e a suscitare profonde riflessioni sulla tutela e il rispetto dovuti a chi scompare. Claudio Sterpin, amico della donna, sottolinea che “l’hanno cercata tutti meno che uno”, evidenziando un’attenzione forse troppo superficiale. Mentre la procura riconsidera gli elementi, si apre una questione importante: quanto ascoltiamo veramente le voci di chi ci sta accanto e quanto rispettiamo la memoria di Liliana?

Liliana Resinovich “l’hanno cercata tutti meno che uno”. Parola di Claudio Sterpin, amico della donna scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022, prima di entrare in aula per l’udienza di incidente probatorio. La scorsa primavera la procura di Trieste – che in un primo momento aveva ipotizzato il suicidio – ha profondamente rivalutato tutti gli elementi. Nel registro degli indagati è stato iscritto il marito Sebastiano Visintin. Ed è a Visintin che Sterpina si riferisce: “Lui se n’è fregato di andarla a cercare perché sapeva che non sarebbe tornata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Liliana Resinovih, Sterpin: “L’hanno cercato tutti tranne uno”, Visintin: “Chiedo rispetto per lei”

In questa notizia si parla di: liliana - sterpin - tutti - resinovih

Caso Resinovich, l'aborto di Liliana e i 100mila euro sul conto. Il triangolo con Sterpin e l'orario della morte. Tutti i misteri irrisolti - Il caso Resinovich rimane avvolto da un alone di mistero, tra un aborto clandestino di Liliana, i 100mila euro sul conto, e un triangolo inquietante con Sterpin.

Caso Resinovich, Sterpin accusa: L'hanno cercata tutti tranne uno; Liliana Resinovich, il marito indagato per l'omicidio è in vacanza: Si mangia e si beve, qui ci sono belle signorine.

Liliana Resinovih, Sterpin: “L’hanno cercato tutti tranne uno”, Visintin: “Chiedo rispetto per lei” - Claudio Sterpin in tribunale punta il dito contro Visintin: "Sa tutto quello che è successo". Scrive ilfattoquotidiano.it

Resinovich, le prove di Sterpin della sua relazione con Liliana: i messaggi in codice, la gita di due giorni e le ricerche online - È iniziato da poco, oggi lunedì 23 giugno, l'incidente probatorio per cristallizare la testimonianza di Claudio Sterpin l'amico speciale di Liliana Resinovich la donna ... Come scrive msn.com