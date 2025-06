Liliana Resinovich scontro tra Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Liliana Resinovich, con un acceso scontro tra Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin fuori dal Palazzo di Giustizia. Tensioni e accuse si intrecciano, mentre le indagini cercano di fare luce su circostanze ancora oscure e tragicamente irrisolte. Un confronto che sottolinea quanto questa vicenda continui a scuotere le coscienze e a dividere le persone coinvolte. La verità è ancora lontana, ma ogni passo avvicina alla chiarezza definitiva.

Nuove tensioni hanno segnato un altro snodo delicato nel caso della morte di una donna il cui corpo venne ritrovato senza vita nel gennaio del 2022, in circostanze ancora oscure e mai chiarite fino in fondo. Lunedì 23 giugno, all'esterno del Palazzo di Giustizia, si è consumato un acceso confronto verbale tra due uomini da tempo coinvolti a vario titolo nelle indagini: da un lato colui che è oggi indagato per omicidio, dall'altro chi si è sempre definito "l'amico speciale" della vittima. Il primo, visibilmente nervoso, si è avvicinato all'altro nei pressi di un bar e gli ha urlato: "Rispetto per Liliana, questo chiedo io e basta".