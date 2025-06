Liliana Resinovich il marito Visintin incontra Claudio Sterpin davanti al tribunale | Abbi rispetto per lei

L'incontro tra Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin, davanti al tribunale di Trieste, assume un significato carico di emozioni e rispetto per Liliana Resinovich. Poco prima del tanto atteso incidente probatorio, il marito ha chiesto a Sterpin di onorare la memoria della donna durante la deposizione. Un momento che evidenzia quanto la vicenda abbia profondamente coinvolto tutti i protagonisti. Continua a leggere per scoprire di più su questa delicata vicenda.

Poco prima dell'ingresso in tribunale per l'incidente probatorio previsto in mattinata, Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich trovata morta il 5 gennaio 2022 nel bosco dell'ex Opp di Trieste, ha chiesto all'amico speciale della donna, Claudio Sterpin, di "rispettarla" durante la deposizione. I due si sono incontrati prima dell'ingresso in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich - marito - visintin

Liliana Resinovich, i legali del marito Sebastiano Visintin: “Stupiscono critiche al tecnico per la frattura” - Gli avvocati di Sebastiano Visintin reagiscono alle critiche mosse al tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari, dopo la querela presentata dal fratello di Liliana Resinovich riguardo a una frattura.

Caso Resinovich, in cinque hard disk trovate foto personali di Liliana con Claudio Sterpin. Sono state scattate dal marito https://www.triesteallnews.it/2025/06/liliana-resinovich-claudio-sterpin-foto-hard-disk-sebastiano-visintin-indagini-incidente-probatori Vai su Facebook

Caso Resinovich, in 5 hard disk del marito Sebastiano Visintin le foto di Liliana con Sterpin: immagini raccolte in 20 anni - X Vai su X

Liliana Resinovich, spuntano 5 hard disk e la cartella 'Modigliani': dentro vecchie foto con Claudio Sterpin. Forse il marito la controllava; Liliana Resinovich, nell'inchiesta spuntano cinque misteriosi hard disk; Sebastiano Visintin e la cartella con le foto della moglie Liliana Resinovich con l’amante.

Resinovich, le prove di Sterpin della sua relazione con Liliana: i messaggi in codice, la gita di due giorni e le ricerche online - È iniziato da poco, oggi lunedì 23 giugno, l'incidente probatorio per cristallizare la testimonianza di Claudio Sterpin l'amico speciale di Liliana Resinovich la donna ... Lo riporta ilmessaggero.it

Resinovich, il marito Sebastiano Visintin in tribunale: via all'incidente probatorio - Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin, indagato per l'omicidio della 63enne, ha incontrato stamani all'esterno del palazzo di Giustizia di Trieste Claudio Sterpin, la ... Riporta ilmessaggero.it