Liliana Resinovich cosa succede oggi | incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza di Sterpin

Oggi si svolge un passo cruciale nel caso di Liliana Resinovich: l’incidente probatorio che cristallizzerà la testimonianza di Claudio Sterpin, amico molto vicino alla vittima. Questo momento rappresenta una tappa fondamentale per fare luce sui rapporti tra Sterpin, Liliana e i sospetti che gravano sul marito, Sebastiano Visintin. La giornata potrebbe rivelare dettagli chiave per capire cosa sia realmente accaduto a Trieste. Continua a leggere.

Si terrà oggi l'incidente probatorio in cui verrà ascoltato Claudio Sterpin, 'amico speciale' di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. Il passaggio giudiziario mira a far luce sui rapporti tra Sterpin e la 63enne, tra quest'ultima e il marito, Sebastiano Visintin (indagato per omicidio), e tra loro e i vari amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sterpin ha una sua idea sul killer di Liliana Resinovich: “Pronto a parlare in sede di incidente probatorio” - Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, lottata per la verità sulla scomparsa della 63enne avvenuta a Trieste nel dicembre 2021, si prepara a testimoniare in sede di incidente probatorio.

