Le inquietanti domande sulla scomparsa di Liliana Resinovich continuano a scuotere Trieste, con sospetti che coinvolgono Sebastiano Visintin. È possibile che il mistero sia più complesso di quanto sembri, e che dietro ogni dettaglio si nasconda una verità ancora ignota. Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi e approfondire questa intricata vicenda, che tiene col fiato sospeso tutta la comunità .

TRIESTE - «Sebastiano Visintin ha ucciso Liliana Resinovich? Uno solo non fa quel lavoro, lei è stata portata là . Già in due, di notte, è problematico».

Liliana Resinovich, i legali del marito Sebastiano Visintin: “Stupiscono critiche al tecnico per la frattura” - Gli avvocati di Sebastiano Visintin reagiscono alle critiche mosse al tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari, dopo la querela presentata dal fratello di Liliana Resinovich riguardo a una frattura.

È finita l’udienza al Tribunale di Trieste per assumere con incidente probatorio la testimonianza di Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: le parole all’uscita e l’ironia tagliente sul marito Sebastiano Visintin Vai su Facebook

Caso Resinovich, Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, ha chiesto a Claudio Sterpin 'rispetto per Liliana'. I due si sono incontrati all'esterno del Palazzo di Giustizia #ANSA Vai su X

