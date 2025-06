Liliana Resinovich Claudio Sterpin | Sebastiano Visintin sa cosa è successo Forse copre qualcuno chi l' ha uccisa non era solo

Le indagini sull’omicidio di Liliana Resinovich continuano a scuotere, con sospetti e interrogativi che si intrecciano tra le ombre. Claudio Sterpin, pur senza accusare direttamente Sebastiano Visintin, lascia trapelare un'ipotesi inquietante: «Se l’ha uccisa lui? Io spero...». Un caso avvolto nel mistero, che forse nasconde più di quanto sembri, e che ci invita a riflettere su cosa si cela dietro ogni silenzio e ogni parola non detta.

Claudio Sterpin non accusa direttamente Sebastiano Visintin, ma le sue parole sull'omicidio di Liliana Resinovich sono - come sempre - eloquenti. «Se l'ha uccisa lui? Io spero. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: «Sebastiano Visintin sa cosa è successo. Forse copre qualcuno, chi l'ha uccisa non era solo»

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich - claudio - sterpin

“Cambg”. Cosa significa l’ultimo messaggio in codice tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich - L’ultimo messaggio tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich nasconde un segreto ancora da svelare. Tra parole in codice, numeri e dialetto triestino, si cela forse una chiave per interpretare l’enigma di questa tragica vicenda.

È finita l’udienza al Tribunale di Trieste per assumere con incidente probatorio la testimonianza di Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: le parole all’uscita e l’ironia tagliente sul marito Sebastiano Visintin Vai su Facebook

Liliana Resinovich: “Il marito la seguiva, sapeva tutto di noi”, Claudio Sterpin in tribunale prima dell’incidente probatorio per l'acquisizione della sua testimonianza. Presente anche l’indagato Sebastiano Visintin. #chilhavisto?https://chilhavisto.rai.it/dl/clv/News Vai su X

Resinovich, trovati 5 hard disk del marito con foto di lei e Sterpin; Liliana Resinovich, Sterpin: “Tutti l’hanno cercata tranne uno”. Incontro con Visintin in tribunale: “Rispetto”; Resinovich, la testimonianza di Sterpin: «Sebastiano Visintin? È stato l'unico a non cercarla perché sapeva ch.

Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: «Sebastiano Visintin sa cosa è successo. Forse copre qualcuno, chi l'ha uccisa non era solo» - Claudio Sterpin non accusa direttamente Sebastiano Visintin, ma le sue parole sull'omicidio di Liliana Resinovich sono - Riporta leggo.it

Com’è andato l’incidente probatorio sull’omicidio di Liliana Resinovich: cos’ha detto Claudio Sterpin - "Mi aspetto quello che vi aspettate tutti: qualche novità e la verità, per forza", ha detto Claudio Sterpin dopo il lungo incidente probatorio ... Secondo fanpage.it