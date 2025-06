Ligabue in concerto a Milano nell' estate del 2026 parte la prevendita dei biglietti

L'energia e l'emozione di Ligabue tornano a infiammare i cuori dei suoi fan: il 20 giugno 2026, lo stadio di San Siro ospiterà "La notte di Certe Notti", un evento imperdibile che promette di lasciare un segno indelebile. Con i biglietti in prevendita, è il momento di assicurarsi un posto in prima fila per vivere un concerto memorabile e condividere ancora una volta l'arte di un vero maestro del rock italiano.

Ligabue si esibirà allo stadio di San Siro tra un anno, il 20 giugno 2026, e porterà a Milano lo show "La notte di Certe Notti", il cui tour è partito al Campovolo di Reggio Emilia (ribattezzato Rcf Arena) il 21 giugno. Ed è proprio durante il concerto a Reggio, davanti a 100mila spettatori, che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ligabue in concerto a Milano nell'estate del 2026, parte la prevendita dei biglietti

Ligabue da Campovolo annuncia un concerto-evento a Milano: le date - La rockstar italiana ha stupito tutti, svelando che il suo nuovo tour 2026 farà tappa anche nella vibrante Milano, portando sul palco un concerto evento imperdibile.

La Notte di Certe Notti arriva a San Siro ? Dal 1° maggio 2026 Ligabue farà il giro dell'Europa con "CERTE NOTTI IN EUROPA"! 20 giugno 2026 | Milano, Stadio San Siro Biglietti per "CERTE NOTTI A MILANO" e per "CERTE NOTTI IN EUROPA" disp

