Ligabue da Campovolo annuncia il concerto-evento a Milano | le date e i biglietti

Preparati a vivere un’altra indimenticabile notte con Luciano Ligabue! Dopo il trionfale concerto a Campovolo, l’evento torna a Milano, portando sul palco la magia di oltre 30 anni di musica e emozioni. Le date e i biglietti sono finalmente disponibili: non perdere questa occasione unica di cantare dal vivo i classici che hanno fatto la storia del rock italiano. Continua a leggere e scopri come assicurarti il tuo posto in prima fila!

Sabato 21 giugno a Campovolo. Reggio Emilia, è stato il culmine di "La notte di certe notti", la due giorni di live di Luciano Ligabue. Oltre due ore di concerto in cui l’artista ha celebrato insieme ai fan i 30 anni di "Certe notti" e dell’album "Buon Compleanno Elvis", che nel 1995 ha segnato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Ligabue da Campovolo annuncia il concerto-evento a Milano: le date e i biglietti

Ligabue ha portato 100 mila persone a Campovolo per quasi tre ore di musica. Il cantante non ha mancato di commentare l’orrore di gaza e dell’Ucraina e ha detto la sua sui biglietti a 10 euro. Il rocker ha anche annunciato nuovi concerti per il 2026. Vai su Facebook

Ligabue infiamma Campovolo, oltre 100mila fan ballano sul mondo | L'annuncio a fine concerto: per il 2026, otto date in Europa e una a San Siro - Il rocker di Correggio ha ancora fame e voglia di stare tra la sua gente, dal 2026 nessuna pausa, anzi, il Liga rilancia: dal primo maggio ... Da msn.com

