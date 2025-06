Liedholm Baggio Maradona Ferrara ecc il mio calcio | Albertino Bigon da el dotor di Rocco al rapporto speciale con Napoli

Albertino Bigon, ex calciatore e tecnico del Napoli, ha attraversato epoche memorabili del calcio italiano, incontrando leggende come Maradona e Baggio. La sua carriera è un viaggio tra passione, tecnica e rapporti speciali che hanno segnato la storia del pallone. Da Padova a Napoli, Bigon racconta il suo mondo, tra ricordi di grandi campioni e sfide indimenticabili. Un percorso che continua a ispirare appassionati e protagonisti dello sport.

Le parole di Albertino Bigon, ex calciatore del Milan della stella e tecnico del Napoli dello Scudetto con Maraona Albertino Bigon, figura storica del calcio italiano, ha lasciato un'impronta significativa sia come calciatore che come allenatore. Nato a Padova nel 1947, ha iniziato la sua carriera da centrocampista offensivo, distinguendosi per tecnica ed eleganza.

