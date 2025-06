Libia nel caos il Comitato di Tripoli avverte | Rischio guerra civile la capitale è una polveriera

La Libia si trova sull'orlo del baratro, con Tripoli sempre più vicina a una guerra civile. Il Comitato di Collegamento del Comune di Tripoli Centro lancia un allarme urgente: la capitale sta diventando una vera e propria polveriera pronta ad esplodere. La fragile stabilità del Paese rischia di sfociare in un conflitto sanguinoso, mentre gli sforzi di mediazione faticano a contenere le tensioni. La situazione richiede attenzione e azione immediata per evitare il peggio.

La capitale della Libia rischia di trasformarsi in un campo di battaglia. È l'allarme lanciato dal Comitato di Collegamento del Comune di Tripoli Centro, che in un documento diffuso nelle ultime ore ha parlato di una situazione "esplosiva", con la possibilità concreta che un nuovo conflitto armato possa scoppiare da un momento all'altro. Nel testo, il Comitato descrive il delicato lavoro di mediazione messo in campo per contenere l'escalation, attraverso contatti diretti con le diverse fazioni in conflitto. Tuttavia, gli sforzi finora non hanno portato a risultati tangibili: nessuna delle parti ha fornito garanzie ufficiali sulla cessazione delle ostilità, e il rischio concreto è quello di una nuova guerra civile urbana.