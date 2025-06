Liberty Media si prende anche la MotoGP La Commissione Europea approva l’acquisizione di Dorna

Una notizia che scuote il mondo delle competizioni motoristiche: Liberty Media, già protagonista della Formula 1, si prepara a dominare anche la MotoGP grazie all’approvazione ufficiale della Commissione Europea per l’acquisizione dell’84% di Dorna Sports. Carmelo Ezpeleta continuerà a guidare la classe regina delle due ruote, mantenendo una quota di minoranza. L’approvazione della Commissione Europea era...

Una clamorosa notizia è pronto a cambiare completamente il mondo dei motori. Liberty Media, che detiene i diritti della F1, prenderà anche quelli della MotoGP. La Commissione Europea, ha infatti approvato che la società americana potrà completare l’acquisizione dell’84% di Dorna Sports. Carmelo Ezpeleta resterà sempre alla guida della MotoGP, mantenendo comunque un 16% delle proprie quote. L’approvazione della Commissione Europea era assolutamente un passaggio fondamentale nel processo di acquisizione che dovrà assolutamente c ompletarsi entro il 3 luglio 2025. Sembra dunque ormai una formalità questo passaggio di proprietà all’interno della MotoGP e c’è comunque grande curiosità nel capire come Liberty Media deciderà di intervenire sul motomondiale, dopo che ha cambiato completamente la F1, portandola ad una nuova realtà sempre più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it