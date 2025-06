L’ex sindaco di Prato del Pd Ilaria Bugetti rifiuta l’interrogatorio di garanzia | il gip valuterà gli arresti domiciliari

Il sindaco dimissionario di Prato, Ilaria Bugetti del Pd, sceglie di non affrontare l’interrogatorio di garanzia, affidando le sue dichiarazioni spontanee. La decisione arriva in un momento cruciale, mentre il gip valuta la possibilità di applicare gli arresti domiciliari. Una vicenda che scuote la città e mette in discussione fiducia e politica. La vicenda si sviluppa, ma quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Il sindaco dimissionario di Prato Ilaria Bugetti del Pd, indagata dalla procura antimafia di Firenze per corruzione nell’esercizio delle sue funzioni, ha scelto di non sottoporsi all’interrogatorio di garanzia, fornendo soltanto dichiarazioni spontanee. Bugetti è rimasta poco meno di due ore davanti al gip del tribunale di Firenze Alessandro Moneti. Un tempo inferiore rispetto a quello dedicato dall’imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci. Anche lui è indagato nella stessa inchiesta, ma ha risposto a tutte le domande del magistrato. In seguito, il giudice ha comunicato che valuterà le richieste di misure cautelari avanzate dalla procura entro alcuni giorni: si tratta degli arresti domiciliari per la Bugetti e della detenzione in carcere per Matteini Bresci, già condannato lo scorso autunno per corruzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it