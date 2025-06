L’ex Milan Bigon | Italiani? Rivera il più grande Baresi un altro livello

Alberto Bigon ha parlato in un'intervista del suo rapporto con Gianni Rivera. Ha parlato anche di Liedolhm e Franz Baresi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’ex Milan Bigon: “Italiani? Rivera il più grande, Baresi un altro livello”

ACCADDE OGGI: 13 Giugno 1978 Amichevole Estiva Martedì 13 Giugno 1978 Comunale - Ferrara SPAL - MILAN 1-2 Reti: 28' Bigon (M), 58' Antonelli (M), 88' Marchini (S) SPAL: Meraviglia, Prini (46' Bonben), Ferrari (46' Idini), Perego (46' Albiero), Lievore (4 Vai su Facebook

Bigon: Volevo fare il medico, poi incontrai Rocco. Dovevo fare il libero, poi spuntò Baresi; A. Bigon racconta: Liedholm mi avrebbe voluto libero, per fortuna spuntò Baresi. Giocatore di un...; Baresi su Rivera: “Personalità e semplicità : un esempio in campo e fuori”.

Baresi: “Berlusconi ha realizzato i miei sogni, Rivera mi ha protetto” - Rivera e Bigon più degli altri mi stavano vicino tutti i giorni, mi tutelavano". Come scrive msn.com

Milan-Napoli, intervista a Bigon: - cominciando con Rivera e finendo con un giovanissimo Baresi, due bandiere del club rossonero». Riporta ilmattino.it