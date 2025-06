L'ex allenatore | Yildiz vincerà il Pallone d'Oro

Nel mondo del calcio, il talento e la leadership sono le chiavi del successo. Lamp039ex Allenatore Yildiz ha conquistato il pallone d’oro, un riconoscimento che testimonia il suo valore. Tolunay Kafkas, con un’esperienza decennale nel settore giovanile turco, ha plasmato le nuove generazioni, guidando direttamente l’Under 21 come CT dal... Un percorso ricco di passione e risultati che promette grandi emozioni.

Tolunay Kafkas, allenatore che ha lavorato dal 2017 al 2023 nel settore giovanile della Turchia, guidando direttamente l`Under 21 come ct dal. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - allenatore - yildiz - vincerà

Moratti: "Mourinho allenatore perfetto, con Inzaghi sarei andato d'accordo. Ronaldo rilanciò l'Inter nel mondo" - In occasione dell'80° anniversario di Massimo Moratti, l'Inter celebra il suo ex presidente e patron con un'intervista esclusiva sul sito ufficiale del club.

Tudor: Mondiale per Club? Giochiamo sempre per vincere. Su Yildiz...; Tutti i dubbi di Thiago Motta verso Club Brugge-Juventus: Vlahovic, Conceição, Yildiz, McKennie, Kolo Muani, chi gioca e chi no; Juve, Champions Loca! Vince a Venezia ed è quarta, ma che fatica....