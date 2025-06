L’evoluzione delle professioni e il loro valore in Bergamasca il forum dei Consulenti del lavoro

Il 27 giugno 2025 Bergamo celebra un traguardo importante: i 60 anni dell’Albo dei Consulenti del Lavoro, un simbolo di professionalità e impegno nel nostro territorio. L’evento al Teatro Gaetano Donizetti sarà un’occasione unica per riflettere sull’evoluzione delle professioni e sul loro valore sociale. Un momento di confronto aperto a tutti, perché il futuro si costruisce insieme, valorizzando il contributo di ogni figura professionale.

Bergamo. Venerdì 27 giugno 2025 i Consulenti del Lavoro di Bergamo festeggeranno i 60 anni di costituzione dell'Albo nella nostra provincia. L'evento, che si terrà al Teatro Gaetano Donizetti, si svilupperà sull'intera giornata e sarà aperto a tutti: Consulenti del Lavoro, anche di altre province, rappresentanti di Enti e Istituzioni del territorio e cittadinanza. "Era l'11 giugno del 1965 – afferma Marcello Razzino, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo – quando un gruppo di colleghi si recò presso la sede dell'Ispettorato del Lavoro di Bergamo, per costituire l'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bergamo.

