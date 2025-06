L’Europa si muova serve un tavolo permanente

L’Europa ha bisogno di un tavolo permanente per affrontare con coesione le sfide globali. Curiosamente, Donald Trump, sebbene sembri un isolazionista, trascorre più tempo nella Situation Room di quanto si possa immaginare, entrando due volte in meno di quarantotto ore. Un paradosso che invita a riflettere su come la leadership si manifesti in modi imprevedibili e strategici.

Certo che per essere un isolazionista, negli ultimi giorni Donald Trump ha una frequentazione della Situation Room piuttosto assidua. E’ entrato due volte in meno di quarantotto ore. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - L’Europa si muova, serve un tavolo permanente

In questa notizia si parla di: europa - muova - serve - tavolo

Case all'asta, la Regione chiede all'Ater di sospendere la vendita: "Serve un tavolo istituzionale" - La regione chiede all'Ater di sospendere temporaneamente la vendita delle case all'asta, invitando a un tavolo istituzionale per coinvolgere tutti i soggetti interessati.

L’Europa si muova, serve un tavolo permanente Vai su X

L'NBA è pronta a sbarcare in Europa: nuova lega con i colossi dell'Eurolega, PSG, Real Madrid e Manchester City; Ucraina, colloqui fiume tra Usa e Russia, ira di Zelensky. Trump: Kiev non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra; Ipotesi riarmo europeo, ecco i Paesi che pensano al ritorno della leva obbligatoria.

Europa, Renzi: "Europa non siede al tavolo. Se non ti siedi sei nel menù" - A Metropolis Matteo Renzi evidenzia la debolezza dell'Europa nelle trattative per la pace. repubblica.it scrive

Magi (+Europa): "Serve tavolo permanente tra le opposizioni" - Magi (+Europa): "Serve tavolo permanente tra le opposizioni" McDonald's, un morto e decine di malori da escherichia coli dopo aver mangiato il nuovo panino Quarter Pounder Contromano in ... Si legge su msn.com